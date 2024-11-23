От данного посёлка подразделения двинутся в сторону Боровой, взятие которой позволит контролировать одну из переправ через Оскольское водохранилище.

Российские вооружённые силы достигли очередного успеха на Харьковском направлении, продвигаясь на восток от реки Оскол. Есть сведения о том, что армия России заняла ещё один населённый пункт в рамках наступательной операции. Речь идет о посёлке Копанки.

Копанки находится всего в нескольких километрах западнее от границы между Харьковской области и Луганской Народной Республики. Село расположено вдоль автомобильной трассы, которая соединяет российскую Райгородку с райцентром Боровая на территории Харьковщины.

После взятия посёлка Копанки и соседних районов, площадь, контролируемая российским подразделениями, увеличилась примерно на 4-5 квадратных километров. Существенно то, что войска приблизились к Боровой. Расстояние от Копанок до данного посёлка составляет в районе 10 километров по прямой линии.

Следует напомнить, что Боровая имеет стратегическое значение, так как к западу от неё располагается одна из переправ через Оскольское водохранилище, благодаря которой украинские войска всё ещё могут поддерживать свои силы, расположенные к востоку от Оскола. Эта переправа многократно подвергалась атакам Воздушно-Космических сил России, однако, Киев продолжает устанавливать понтонные мосты, чтобы удерживать контроль над участком дороги Р79.