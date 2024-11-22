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Zelikman
В первом квартале 2025 года на рынок выйдут RTX 5090, RTX 5090D, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070
Модели 5060 Ti и 5060 могут быть представлены уже во втором квартале

  Изданию Videocardz удалось выяснить от своих источников артикулы и предполагаемые временные рамки выхода новых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000. Они сумели также подтвердить некоторые утечки, появившиеся в сети ранее.

  1. GeForce RTX 5090 – первый квартал 2025 года.
  2. GeForce RTX 5090 D – первый квартал 2025 года.
  3. GeForce RTX 5080 – первый квартал 2025 года.
  4. GeForce RTX 5070 Ti – первый квартал 2025 года.
  5. GeForce RTX 5070 – первый квартал 2025 года.
  6. GeForce RTX 5060 Ti – объявление позже.
  7. GeForce RTX 5060 – объявление позже.

  В этом перечне отсутствует RTX 5080D. Судя по всему, эту модель не планируют запускать в первом и, возможно, даже во втором квартале 2025 года. Интересный аспект заключается в том, что для RTX 5060 пока нет официальной даты выхода. По слухам, премьера серии RTX 5070 запланирована на февраль, в то время как выход RTX 5060 может быть перенесен на март. Однако, по имеющейся информации, NVIDIA еще не предоставила партнёрам все необходимые данные. Согласно утечке, компания еще не начала поставки графических чипов для настольных RTX 5060. Тем не менее, релиз RTX 5060 должен состояться к апрелю.

  Benchlife подтверждает сообщения о том, что RTX 5070 Ti будет оснащена GPU GB203-300 и 8960 ядрами CUDA. Также сообщается, что её энергопотребление составит 300 Вт. Дополнительно утверждается, что данная модель получит 16 ГБ памяти GDDR7. Что касается RTX 5070, имеющей GPU GB205, она укомплектована 6400 ядрами CUDA и имеет TDP в 250 Вт. На данной модели будет установлено 12 ГБ памяти GDDR7. Однако, пока нет официального заявления, следует рассматривать все имеющиеся данные, как не подтвержденные слухи.

#nvidia #видеокарты #rtx 5000 #утечки
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