Предприятие перешло холдингу «Кордиант» и начнёт выпускать продукты под брендом Cordiant

Шинный холдинг «Кордиант» объявил об успешном перезапуске своего завода в Ульяновске. Это производство было основано концерном Bridgestone в 2016 году, но в декабре 2023 года оно стало частью холдинга. Первой моделью, которую начнёт выпускать перезапущенное предприятие, станет летняя шина под брендом Cordiant.

В холдинге подчеркивают, что перед возобновлением работы завод прошёл все необходимые испытания и сертификации, что гарантирует безопасность производимых изделий. По словам руководителя «Кордианта» Вадима Володина, вопрос с поставками сырья решён, и перебоев с комплектующими не должно возникнуть. Планы завода включают запуск новых моделей, среди которых будут премиальные шины под маркой Gislaved и зимние покрышки. Их производство должно начаться в первой половине следующего года, однако подробностей о продуктах пока нет.

Производственная мощность завода составляет 2,4 миллиона шин в год, но компания «Кордиант» ожидает, что в 2025 году выпустит только 1,2 миллиона единиц, что составляет всего половину от максимально возможного объема. Завод способен производить шины как для легковых автомобилей, так и для кроссоверов и внедорожников.

В состав шинного кластера «Кордиант» также входит еще одно производство Gislaved, расположенное в Калуге, ранее принадлежавшее компании Continental. В сочетании с заводами в Омске и Ярославле общая производственная мощность холдинга составляет 15 миллионов шин ежегодно.