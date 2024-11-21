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Zelikman
Niantic создаст Большую геопространственную модель на основе данных, собранных игроками Pokemon Go
Компания уже сумела разработать продвинутую 3D-карту, полагаясь на смартфоны клиентов

  Niantic заявила о работе над новой «Большой геопространственной модели» (LGM), которая интегрирует миллионы сканов, собранных с помощью мобильных устройств игроков Pokemon Go и других приложений фирмы. Эта модель на базе ИИ способна дать компьютерам и роботам возможность по-новому воспринимать и взаимодействовать с окружающей средой, как сообщается в блоге, найденном Garbage Day.

  «Пространственный интеллект» LGM основывается на нейронных сетях, созданных для системы визуального позиционирования Niantic. Виктор Присакариу, главный научный сотрудник Niantic, более детально обсудил этот вопрос в ходе сессии вопросов и ответов в 2022 году, подчёркивая, что с помощью информации, которую загружают пользователи во время игры в такие проекты, как Ingress и Pokemon Go, компания смогли воссоздать высококачественные трехмерные карты мира, включающие как трёхмерную геометрию — форму объектов, так и семантическое понимание.

  «В течение последних пяти лет Niantic работала над нашей системой визуального позиционирования, используя одно изображение с мобильного устройства для определения его местоположения и ориентации, опираясь на 3D-карту, сформированную благодаря пользователям, сканирующим интересные локации в наших играх и Scaniverse», — говорится в документе.

  По словам представителей компании, эти информационные материалы уникальны, так как создаются с помощью пешеходов и охватывают места, куда не может добраться транспорт.

  Как отмечает 404 Media, в 2016 году никто из пользователей, загрузивших Pokemon Go, не мог представить, что их игровые сессии в будущем послужат базой для таких систем на базе ИИ.

#технологии #искусственный интеллект #карты #niantic
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