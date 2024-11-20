Военные корреспонденты сообщали об освобождении посёлка 13 ноября, однако в данном районе еще предстояло ликвидировать остатки ВСУ

Российская армия не прекращает свои наступательные операции в Покровско-Кураховском районе, беря под контроль территории и населенные пункты, которые после завершения зачистки возвращаются под юрисдикцию Российской Федерации. Недавним перешедшим под контроль Вооруженных сил России селом, стала Ильинка, расположенная на северном берегу Кураховского водохранилища. Теперь информация официально подтверждена Министерством обороны.

Бои за Ильинку начались в ноябре текущего года. Штурмовые отряды 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригады, ранее известной как «Восток», из состава 51-й армии заняли восточную часть посёлка и начали активно выдавливать украинские формирования. Освобождение Ильинки произошло 13 ноября, когда на западе населенного пункта было установлено красное знамя Победы.

Подразделения Вооруженных сил Украины, остававшиеся в Ильинке, были вынуждены отступить к Бересткам, где сейчас ведутся интенсивные бои. Взятие Ильинки и Берестков даёт российским войскам возможность контролировать Курахово с северной стороны

На других участках тоже наблюдаются успехи: бойцы группы "Восток" достигли реки Сухие Ялы в Южно-Кураховском районе, сжимая украинские формирования в ограниченной зоне. В Часов Яре продолжаются столкновения за территорию центра города, и украинские военные корреспонденты признают, что их оборонительные позиции сметаются. В Купянске бойцы очистили северную промзону города и удерживают её, несмотря на попытки ВСУ провести контратаку, одновременно расширяя контроль на флангах. Бои также активизировались на Запорожском направлении.