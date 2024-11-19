Один из известных производителей компьютерного оборудования, компания ASRock, решила выйти на рынок блоков питания, представив ряд новинок в этой категории. Несмотря на то, что ее ассортимент уже включает видеокарты, материнские платы, мини-ПК и игровые мониторы, теперь ASRock начинает конкурировать с уже устоявшимися брендами в сегменте блоков питания, представив 17 новых моделей.
ASRock подчеркивает, что все ее источники питания разрабатываются и проектируются в рамках компании. Более того, она арендует целые заводы, а также полностью контролирует процессы изготовления на своих производственных линиях. Все новые блоки питания будут полностью соответствовать современным стандартам Intel ATX 3.1 и PCI-E 5.1, что обеспечит их возможность работы с видеокартами следующего поколения и выдерживание кратковременных пиковых нагрузок мощностью 200-235%. Они оборудованы последними кабелями 12V-2x6. Это позволяет передавать до 600 Вт стабильной энергии для высокопроизводительных графических процессоров. ASRock сгруппировала свои блоки на основе существующих подсемейств, таких как Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend и Challenger.
Линейка Taichi будет представлять собой флагманскую серию и включает два варианта: 1650 Вт и 1300 Вт. Каждый из блоков обладает сертификатами 80 Plus Titanium и Cybenetics LAMBDA A+. Эти устройства используют японские конденсаторы, а также Infineon CoolMOS и SiC SBD для обеспечения высокой надежности в работе.
Phantom Gaming представляют собой высококачественные устройства, среди которых пять моделей: 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт, 1300 Вт и 1600 Вт. Они получат знак эффективности 80 Plus Gold, а также ранжирования Cybenetics Platinum и Gold. Дополнительно, эти источники питания будут сертифицированы по акустическим стандартам LAMBDA A и также получат японские конденсаторы.
Steel Legend представляют собой устройства среднего уровня и включают четыре модели: 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Они будут предложены в вариантах Steel Black и Steel White, а также получат сертификаты 80 Plus Gold и оценку Cybenetics Platinum и Gold, а также акустическую сертификацию LAMBDA A+/A/A. Эти модели Steel Legend будут иметь компактный дизайн и полностью модульную структуру с плоскими кабелями для упрощения прокладки.
Серия Challenger является четвертой по счету, в нее входят шесть источников питания с сертификацией 80 Plus Gold и 80 Plus Bronze. В линейку войдут модели мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт с бронзовым сертификатом, а также 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт с золотым. Все источники питания будут немодульными и оборудованы 120-мм вентиляторами типа Golf Blade.