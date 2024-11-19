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Zelikman
ASRock впервые выходит на рынок блоков питания
Всего компания представит 17 различных моделей, варьирующихся по мощности от 1650 до 550 Вт

  Один из известных производителей компьютерного оборудования, компания ASRock, решила выйти на рынок блоков питания, представив ряд новинок в этой категории. Несмотря на то, что ее ассортимент уже включает видеокарты, материнские платы, мини-ПК и игровые мониторы, теперь ASRock начинает конкурировать с уже устоявшимися брендами в сегменте блоков питания, представив 17 новых моделей.

  ASRock подчеркивает, что все ее источники питания разрабатываются и проектируются в рамках компании. Более того, она арендует целые заводы, а также полностью контролирует процессы изготовления на своих производственных линиях. Все новые блоки питания будут полностью соответствовать современным стандартам Intel ATX 3.1 и PCI-E 5.1, что обеспечит их возможность работы с видеокартами следующего поколения и выдерживание кратковременных пиковых нагрузок мощностью 200-235%. Они оборудованы последними кабелями 12V-2x6. Это позволяет передавать до 600 Вт стабильной энергии для высокопроизводительных графических процессоров. ASRock сгруппировала свои блоки на основе существующих подсемейств, таких как Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend и Challenger.

  Линейка Taichi будет представлять собой флагманскую серию и включает два варианта: 1650 Вт и 1300 Вт. Каждый из блоков обладает сертификатами 80 Plus Titanium и Cybenetics LAMBDA A+. Эти устройства используют японские конденсаторы, а также Infineon CoolMOS и SiC SBD для обеспечения высокой надежности в работе.

  Phantom Gaming представляют собой высококачественные устройства, среди которых пять моделей: 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт, 1300 Вт и 1600 Вт. Они получат знак эффективности 80 Plus Gold, а также ранжирования Cybenetics Platinum и Gold. Дополнительно, эти источники питания будут сертифицированы по акустическим стандартам LAMBDA A и также получат японские конденсаторы.

  Steel Legend представляют собой устройства среднего уровня и включают четыре модели: 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Они будут предложены в вариантах Steel Black и Steel White, а также получат сертификаты 80 Plus Gold и оценку Cybenetics Platinum и Gold, а также акустическую сертификацию LAMBDA A+/A/A. Эти модели Steel Legend будут иметь компактный дизайн и полностью модульную структуру с плоскими кабелями для упрощения прокладки.

  Серия Challenger является четвертой по счету, в нее входят шесть источников питания с сертификацией 80 Plus Gold и 80 Plus Bronze. В линейку войдут модели мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт с бронзовым сертификатом, а также 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт с золотым. Все источники питания будут немодульными и оборудованы 120-мм вентиляторами типа Golf Blade.

#технологии #asrock #компьютеры #блоки питания #железо #комплектующие
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