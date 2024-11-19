Автомобиль прошел процедуру одобрения типа транспортного средства

Компания MG Motor представила новый компактный кроссовер MG ZS на российском рынке, получив соответствующую сертификацию. Сразу после получения ОТТС автомобиль стал доступен в дилерских центрах бренда. В России модель предлагается в двух версиях: Comfort и Luxury с ценами начиная от 2,4 миллиона рублей.

Габариты автомобиля составляют 4343 миллиметра в длину, 1809 миллиметра в ширину и 2653 миллиметра в высоту. Колёсная база равняется 2585 миллиметрам, а объём багажника колеблется от 359 до 1166 литров. Базовые комплектации переднеприводного кроссовера оборудованы 1,5-литровым двигателем, который развивает 114 лошадиных сил, в сочетании с вариатором. В топовой версии автомобиля установлен 1,3-литровый турбомотор мощностью 156 лошадок, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель оборудована мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, а также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Внутреннее оформление включает акустическую систему с шестью динамиками, панорамную крышу, электрическую регулировку передних сидений и колесные диски размером 17 дюймов.

В начале ноября компания MG анонсировала выход на китайский рынок доступного электрического кроссовера ES5. Эта модель оснащена одним электромотором, а покупатели могут выбирать между пятью вариантами комплектации. Минимальная стоимость новинки составляет 116 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 миллиона рублей.