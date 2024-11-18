Избранный президент США намерен ввести дополнительные пошлины на ввозимые автомобили

Автомобильные компании Германии, уже сообщившие о финансовых убытках из-за снижения спроса в Европе и Китае, могут столкнуться с потерей до 15% своей операционной прибыли в результате инициатив Дональда Трампа. Такой прогноз предоставили аналитики из Handelsblatt, опираясь на намерение нового президента США пересмотреть тарифы на импортируемые товары.

Кроме того, помимо потенциальной отмены субсидий на покупку электромобилей, Дональд Трамп также высказывался о возможности увеличения пошлин на автомобили, привозимые из других стран, включая Мексику. Согласно оценкам Handelsblatt, немецкий автопром ежегодно экспортирует в США почти миллион автомобилей, из которых около 350 тысяч производятся на мексиканских заводах.

Такие изменения могут оказать серьезное влияние на немецкие автокомпании, которые уже сталкиваются с проблемами на мировых рынках. Возрастающие пошлины и отмена субсидий могут привести к значительным экономическим последствиям для автопроизводителей и их поставщиков.

Повышение пошлин может значительно повлиять на финансовое состояние производителей, которые будут вынуждены пересматривать свои бизнес-модели. Несмотря на то что BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen имеют сборочные заводы в США, некоторые модели всё еще поступают извне. Например, Porsche доставляет в Северную Америку только автомобили, произведённые в Европе, а Audi производит свой самый продаваемый в американском рынке кроссовер Q5 в Мексике.

США являются для немецкого автопрома важным стратегическим рынком, наряду с Китаем, где позиции европейских премиум-брендов ослабевают. Например, в BMW сообщили о снижении квартальной прибыли почти на 86%, у Audi падение составило более 90%, а Porsche намерена сократить свою сеть дилеров в Китае и пересматривает свои производственные планы.