Однако, это может произойти лишь при успехе ряда других устройств для умного дома.

Компания не в первый раз рассматривает возможность создания своих собственных телевизоров. Данная идея начала обсуждаться в период с 2009 по 2011 годы. Однако она так и не была реализована. Теперь проект снова в центре внимания.

Всё же существуют определенные аспекты, которые необходимо учесть, прежде чем начинать массовое производство. Об этом сообщил аналитик Марк Гурман, отметив, что компания рассматривает «возможность выпуска телевизора под брендом Apple».

Решение Apple о производстве телевизора десять лет назад было ограниченным, и на это были веские основания, так как не существовало значительных причин для создания устройства, которое не отличалось бы от аналогов на рынке. На сегодняшний день компания располагает опытом и широкой экосистемой устройств, взаимодействующих между собой, что позволяет им легче интегрировать новое устройство в свою продукцию.

Аналитик не раскрыл подробности о новом телевизоре от Apple, однако, можно ожидать наличие определённых функций для умного дома, если устройство действительно появится на рынке. Оно сможет управлять различной аппаратурой, совместимой с HomeKit, но не будет выполнять роль центрального хаба. Это объясняется тем, что компания разрабатывает отдельное устройство для умного дома с 6-дюймовым квадратным экраном, которое должно стать хабом.

Неясно, планирует ли Apple выпустить свой телевизор в ближайшем будущем. Аналитик подчеркивает, что запуск во многом зависит от успеха предстоящего настенного концентрата для умного дома. В случае его успешного внедрения, Apple сможет рассмотреть возможность производства различных совместимых устройств, которые будут работать как аксессуары для этого хаба.