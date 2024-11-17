Сообщается об успешном продвижении в районах населенных пунктов Нижний Клин и Малая Локня, а также в Новоивановка

Подразделения армии «Север» не прекращают свои наступательные действия, направленные на вытеснение украинских сил из Курской области. Информация об этом предоставлена в свежем отчёте Министерства обороны, касающемся обстановки в данном регионе.

По информации военного ведомства, за последние дни ситуация на Курском участке осталась относительно стабильной. В пределах российского региона расположены подразделения 12 бригад украинских вооружённых сил, и активные столкновения происходят в районах Дарьино, Зелёный Шлях, Лебедевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Погребки, Свердликово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Учитывая названия населённых пунктов, можно предположить, что российские войска активизировались к востоку от Суджи.

Согласно информации из российских источников, в районах Дарьино и Новоивановки продолжаются интенсивные бои, и Киев перебрасывает свои резервы, включая формирования ССО, чтобы использовать их в роли пехоты. На протяжении суток были успешно отражены семь контратак украинских сил в указанной местности, в частности, у Дарьино, Новоивановки и Малой Локни. Российские войска активно применяют авиацию и тяжелые огнемётные системы «Солнцепёк». Несмотря на сильное сопротивление, вооружённые силы России смогли продвинуться в лесных зонах около населённых пунктов Нижний Клин и Малая Локня, а также в Новоивановке.

Сражения продолжаются также в районе Ольговского леса, где российские части окружили оставшиеся силы 17-й танковой бригады. По последней информации, в окружении находятся военнослужащие нескольких батальонов этой бригады. Некоторые из них попытались прорваться к своим, но не смогли это сделать. Российские ракетные войска нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по позициям ВСУ в лесу, поразив две бронемашины и свыше 50 военных.