Данное решение стало ответом на введённые ранее со стороны администрации Байдена санкции.

Российская Федерация вводит экспортные ограничения против Соединённых Штатов Америки. Страна временно заблокирует поставки обогащенного урана. Такое решение было принято правительством по указанию президента России Владимира Путина. Об этом информирует пресс-служба кабинета министров.

Этот шаг по запрету экспорта урана американском партнёрам стал ответом на многочисленные санкции, введённые администрацией Байдена весной текущего года. Ограничения носят название «временные», так как предусмотрены некоторые исключения: уран может поставляться по индивидуальным лицензиям, которые выдаёт Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

В конце 2023 года Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов одобрила законопроект, запрещающий импорт урана из Российской Федерации. В марте того же года Джо Байден подписал закон, запрещающий ввозить низкообогащенный уран, полученный в России. Эта инициатива будет действовать вплоть до 2040 года. Однако, американские власти предусмотрели исключение, позволяющее до января 2028 года активно закупать уран у российских партнёров при соблюдении национальных интересов. Помимо этого, Министерство энергетики сможет отменить запрет, согласовав это с государственным секретарём и министром финансов, если другие источники урана окажутся недоступными.

Также ранее поступала информация, что США не располагают возможностями самостоятельного обогащения урана для военных целей.