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Zelikman
Xiaomi опубликовала полный список моделей, которые получат HyperOS 2
Часть устройств получат обновление уже в этом месяце, остальные смогут загрузить его в декабре

  Xiaomi недавно озвучила полный график внедрения HyperOS 2 на международном уровне. Это самая новая версия оболочки Android от компании. Анонс состоялся примерно две недели назад.

  Развертывание начнется уже в этом месяце для достаточно большого числа устройств. Список включает 15 смартфонов, один планшет и одно носимое устройство. В текущем месяце обновление получит модель Xiaomi MIX Flip, так же как и устройства Xiaomi 14T и 14T Pro. Помимо них в списке значатся обычные Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 13T Pro. Стоит ждать обновления и владельцам смартфонов Redmi: Redmi Note 13, 13 5G, 13 Pro, 13 Pro 5G и 13 Pro+ 5G. Эти устройства составляют полное семейство Redmi Note 13 на международном рынке. К этому списку добавлены четыре телефона под брендом POCO. Модель POCO F6 Pro, POCO M6 Pro, POCO X6 и POCO X6 Pro.

  Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 также начнет получать версию HyperOS 2 в этом месяце, как и Xiaomi Smart Band 9 Pro. Это в целом и есть весь список устройств на ноябрь 2024 года. Однако, начало развертывания не гарантирует мгновенное получение обновлений. Имейте это в виду.

  Говоря о декабре, в представленный список включено большое количество устройств — целых 39 моделей. Похоже, что Xiaomi планирует выпустить HyperOS 2 на максимальном количестве смартфонов к концу года.

  В перечне можно найти такие модели, как Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra, Xiaomi 13T и 13 Lite. Модели из серий 12 и 12T также представлены, среди которых Xiaomi 12, 12 Pro, 12T и 12T Pro. Не забыты и устройства Mi 11, включая Mi 11 Ultra и 11 Lite 5G NE.

  В списке также числится множество смартфонов под брендом Redmi: Redmi K50i, Redmi 13, 13C и 13C 5G. Также упоминаются Redmi Note 12, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro+ 5G, Redmi 12, а также вариант 12 5G.

  Получат обновление девять моделей смартфонов от POCO: POCO F6, M6, F5 Pro, C75, C65, X5 Pro 5G, F5, X4 GT и F4 GT. Это вся информация относительно телефонов, но также присутствует несколько планшетов. Обновление будет доступно для Xiaomi Pad 6, POCO Pad, Redmi Pad Pro 5G, Pad Pro, Pad SE 8.7 4G, Pad SE 8.7 и Pad SE.

#смартфоны #xiaomi #технологии #планшеты #устройства #hyperos 2
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