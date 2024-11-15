Украинские военные опасаются, что на данном направлении в дальнейшем может начаться масштабное наступление

В двух посёлках на границе Черниговской области развиваются российские флаги. Однако, говорить о начале масштабного наступления пока преждевременно. Была проведена лишь разведывательная операция Вооружённых сил России. Информацию об этом предоставил один из военных Telegram-каналов.

Российские разведчики проникли на территорию Черниговщины, обследовав населенные пункты Гремяч и Муравьи, одновременно разместив российские флаги не только в этих посёлках, но и на мосту через реку Судость. Как сообщается, столкновения с украинскими пограничниками не произошло.

Подробная информация о действиях российской разведки остаётся недоступной. Планы касательно Черниговской области также не раскрываются командованием Вооружённых сил России. Вместе с этим, украинские источники, ссылаясь на заявления военных, не исключают вероятность того, что российские войска могут в ближайшем будущем начать наступление в Черниговской и Сумской областях. Это может быть сделано с целью дальнейшего расширения линии боевого соприкосновения и принуждения Киева к использованию оставшихся резервов в боевых действиях.

По мнению источников из Генерального штаба украинской армии, существует вероятность, что подразделения России попытаются подступиться к украинской столице. Это может вызвать некое волнение, если не паническую реакцию. Важно отметить, что такая угроза побудит офис Зеленского перераспределить военные силы для обороны Киева, что ослабит их присутствие на ключевых направлениях. В результате это может открыть дорогу для прорыва не просто в одном или двух местах, и российские войска получат значительное преимущество.

Тем временем, диверсионно-разведывательные группы России продолжают исследовать ситуацию в приграничных районах Черниговской области.