Посёлок был полностью зачищен от остатков украинских войск

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило через свои официальные каналы о взятии под контроль населённого пункта Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Этот посёлок полностью зачищен военнослужащими армии «Центр», которые не прекращают наступление, продвигаясь с ранее взятых позиций в Цукурино и Кременной Балки к северу от Курахово.

Несмотря на то что к северо-западу от Вознесенки российские войска значительно углубились в оборону украинских сил, бои продолжаются в Сонцовке (Красном). Освобождение небольшого села Вознесенка помогает выровнять фланги и ускорить окружение Курахово.

За прошедшие 24 часа на этом направлении понесли потери семь бригад Вооружённых сил Украины и одна бригада теробороны в районах Зеленого Поля, Леонидовки, Дружбы, а также Дзержинска (Торецка), Сухой Балки и Димитрова (Мирнограда). Украинская армия утратила свыше 480 бойцов, БМП Marder, пять бронированных машин «Казак» и один БТР Kirpi.

Военные аналитики полагают, что российские вооружённые силы не планируют атаковать Курахово напрямую, несмотря на то, что боестолкновения в восточной части города уже начались, и будут продолжать сжимать окружение с запада, с севера и юга, продвигаясь к Константинополю (в ДНР). В итоге, гарнизону ВСУ в Курахово придётся либо поспешно покинуть свои позиции под перекрёстным огнём в условиях всё более сужающегося коридора, либо сдаться.

По сведениям о взрыве дамбы на реке Волчья в окрестностях села Старые Терны, украинские части сами усугубили свои трудности. Если они окажутся в ситуации необходимости отступления, им придётся преодолевать затопленные территории, вероятнее всего, пешком.

Кроме этого, Вооружённые силы России располагают преимуществом по высоте. Курахово и соседние районы, находящиеся под контролем украинских сил, расположены в низине, в то время как российские позиции находятся на возвышенности, на 100 метров выше.