Целью новой инициативы является обеспечение долговечности устаревших проектов

Компания сосредоточилась на предложении цифровых версий классических игр без DRM, которые раньше можно было приобрести только в физических копиях. Упор на доступность как старых, так и новых игр в цифровом формате без ограничений на управление правами способствует тому, что GOG зарекомендовала себя как лидер в сфере сохранения видеоигр. Одним из этапов этой инициативы является обеспечение того, чтобы старые игры корректно работали на современных операционных системах и устройствах. GOG тщательно проверяет игры на своей платформе, устраняя возникающие проблемы для достижения этой цели.

Компания представила свою официальную инициативу под названием GOG Preservation Program, которая добавит знак «Good Old Game» к играм, прошедшим тестирование и улучшения от GOG. Этот «знак качества» даст пользователям понять, что эти игры совместимы с современными устройствами. При поиске игр в магазине GOG пользователи смогут применять фильтры для выбора из релизов, отмеченных тегом «Good Old Games».

Как сообщается, в 2023 году Фонд истории видеоигр выявил, что 87% видеоигр, изданных до 2010 года, более не доступны для широкой публики. Это проблема, которая вызывает растущее беспокойство среди геймеров и историков. В рамках программы сохранения GOG планирует перевыпустить 100 классических игр из своего каталога. Даже проекты, которые уже не поддерживаются разработчиками, подлежат тестированию и обновлению, чтобы гарантировать их доступность и играбельность.