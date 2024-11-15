По словам представителей компании, игроки смогут переключаться между оригинальными версиями игры и ремастерами

В честь тридцатилетия Warcraft, Blizzard анонсировала и сразу же выпустила ремастеры Warcraft 1 и Warcraft 2, которые уже появились на Battle.net. Все желающие заполучить всю коллекцию, могут купить Warcraft Remastered, Warcraft 2 Remastered и Warcraft 3 Reforged за 39,99 доллара в специальном Battle Chest. Вдобавок покупателям достанутся Warcraft Orcs & Humans, мультиплеерные скины для героев Warcraft 3 Reforged и ездовое животное из World of Warcraft — Meat Wagon, которое выглядит как осадное орудие нежити с большими окровавленными шипами на колесах, спереди и сзади.

Неожиданная премьера ремастеров совпадает с новостью о том, что спустя двадцать лет World of Warcraft наконец-то получит жилье для игроков в своем грядущем дополнении Midnight. Однако, до его выхода предстоит подождать еще год или два. Но сейчас, при покупке Warcraft Battle Chest, вы сможете насладиться множеством стратегий в реальном времени, которые ждут вашего внимания.

«Эти обновленные версии предлагают совершенно новые, вручную нарисованные графические эффекты, которые сохраняют аутентичный стиль каждой из игр. Игроки смогут в режиме реального времени переключаться между оригинальной графикой и её обновлённой версией», — заявил старший менеджер по Warcraft RTS Брэд Чан.

Ремастеры также включают улучшенные элементы интерфейса и пользовательского опыта, что делает обновлённые стратегии более доступными для незнакомых с ними игроков. В дополнение к ремастерам также выходит Warcraft 3: Reforged Patch 2.0, который предоставляет переработанные текстуры окружения и освещения, а также доработанный пользовательский интерфейс.