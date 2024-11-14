Электрокар будет представлен в рамках автосалона в Гуанчжоу, который стартует 15 ноября

Компания Chery представила первые официальные фотографии своего нового электрического концепта. Этот пятидверный автомобиль, который собираются представить в сегменте универсалов, станет частью линейки моделей Fulwin. Дебют запланирован на автосалоне в Гуанчжоу, который начнется 15 ноября.

Новинка выделяется агрессивным дизайном передней части, уникальными световыми элементами с замысловатыми геометрическими формами дневных ходовых огней и задних фонарей, а также плавной крышей, увенчанной раздвоенным спойлером. На аэродинамических колесах и в задней части можно увидеть надписи Fulwin. Традиционные дверные ручки отсутствуют, а зеркала заднего обзора заменены камерами.

Пока отсутствуют изображения интерьера, но ожидается, что он будет оснащен 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295, голосовым помощником с использованием искусственного интеллекта и звуковой системой, включающей 23 динамика.

Электромобиль планируется оснастить твердотельной батареей, позволяющей достигать запаса хода до 1500 километров, а также 800-вольтовой системой для быстрой подзарядки. Электродвигатель сможет развивать до 30 тысяч оборотов в минуту, что даст возможность разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды и достигать максимальной скорости в 260 км/ч. Также в характеристиках указаны полноуправляемое шасси, двухкамерная пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, управление рулем с помощью проводов и функция "автопилот" уровня L3, что указывает на высокий уровень автономности.

Ранее этой осенью был частично раскрыт еще один автомобиль из линейки Fulwin — крупный седан с обозначением A9. Согласно предварительной информации, он будет оборудован трёхмоторной гибридной системой, что обеспечит возможность полного привода.