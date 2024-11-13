Данный посёлок находится на Кураховском направлении и его освобождение приближает взятие самого города

Позитивные известия поступают с Кураховского участка, где штурмовые группы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, ранее известной как «Восток», входящей в состав 51-й армии «Южной» группировки войск, взяли под контроль посёлок Ильинка. Информация предоставлена российскими военными корреспондентами.

Бойцы 114-й бригады завершили операции по освобождению Ильинки, установив красное знамя Победы в западной части населенного пункта. Следует отметить, что боестолкновения за Ильинку, находящуюся на берегу Кураховского водохранилища, начались в первых числах ноября, и тогда же появились сообщения о её освобождении. Однако, ряд российских каналов поспешили с выводами, так как столкновения за село продолжались и до сегодняшнего дня.

Официальное сообщение о взятии Ильинки будет сделано после завершения зачистки населённого пункта, но это не займет много времени, так как остатки украинских формирований отступили к Бересткам — следующему объекту на освобождение. После взятия Степановки и Ильинки российской стороне предстоит освободить Берестки, чтобы контролировать Курахово с побережья Кураховского водохранилища, эффективно действуя даже с помощью минометов.

В самом Курахово осознают безнадежность своей ситуации, однако, обороняющие город части украинской армии продолжают ожидать «приказа на отступление», надеясь, что Генеральный штаб ВСУ обратит на них внимание и примет решение о выводе. Однако, это вряд ли произойдет, так как Киеву необходимо, чтобы каждый населенный пункт упирался до последнего, замедляя продвижение Вооруженных сил России.