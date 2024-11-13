«Король пиратов» решил отказаться от размещения репака игры на своих ресурсах

Уже скоро на свет выйдет игра STALKER 2: Heart of Chernobyl, созданная игровой студией GSC Game World. Проект имеет большие перспективы, так как огромное количество фанатов много лет ждали выхода продолжения оригинальной игры STALKER. Несмотря на это, один из самых известных репакеров в русскоязычном интернет-пространстве — Xatab, заявил что не станет публиковать репак данной игры на своих ресурсах.

Чем мотивировано такое решение, «Король пиратов» не объяснил. Вероятно это связано со слухами появившимися в сети, что на территории России могут запретить продажу новой видеоигры GSC Game World. По мнению ряда юридических экспертов, за приобретение STALKER 2: Heart of Chernobyl может быть выдвинуто обвинение в спонсорстве украинских формирований и государственной измене.

Ранее студия выпускала документальный фильм, посвященный созданию игры в условиях Специальной Военной Операции на Украине. В материале рассказывается о том, что команда GSC Game World активно участвовала в сборе средств для украинской армии, а также напрямую её финансировала. Более того, некоторые члены студии вступали на службу в Вооруженные силы Украины и становились участниками боевых действий.

Иными словами, оплачивая покупки игру STALKER 2: Heart of Chernobyl, пользователь пополняет кассу GSC Game World. Та, в свою очередь, направляет часть своей прибыли на поддержку украинской армии, спонсируя боевые действия против Вооруженных сил России. В итоге, косвенно пользователь спонсирует ВСУ.

Однако, как упоминалось ранее, информация о конкретных причинах, по которым Xatab решил отказаться от размещения пиратской версии игры, пока не опубликована.