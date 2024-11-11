Министр обороны Андрей Белоусов поздравил бойцов 347-го мотострелкового полка с освобождением посёлка





Наступательные операции подразделений российской армии не прекращаются почти вдоль всей линии соприкосновения, и это приносит значительные результаты. Сырский предпринимает попытки остановить наступление российских военных на Покровско-Кураховском участке, а части ВС РФ добиваются успехов на Купянском направлении. Согласно последней сводке Министерства обороны, под контроль российских военных перешёл посёлок Колесниковка в Харьковской области.

Населённый пункт расположен на левом берегу Оскольского водохранилища, где впадает река Песчаная. Бои за Колесниковку начались после взятия Кругляковки, что позволило заблокировать дамбу через Оскол и изолировать украинские силы на левом берегу от снабжения. Вслед за этим штурмовые отряды группы войск «Запад» двинулись на юг в сторону Загрызово и на север к Колесниковке. К 6 ноября львиная часть населённого пункта находилась под российским контролем, а на следующий день войска двинулись еще дальше, в итоге поселение было взято под контроль.

Глава военного ведомства Андрей Белоусов выразил свои поздравления бойцам 347-го мотострелкового полка по поводу взятие под контроль Колесниковки в Харьковской области. Он поблагодарил военнослужащих за их успешное выполнение поставленных задач, проявленные упорство, мужество и преданность воинскому долгу.

По мнению военных экспертов, скорость продвижения российской армии возросла настолько, что уже сложно говорить о паритете на поле боя. Становится очевидным, что с каждым новым днём части ВСУ оставляют всё больше территорий.