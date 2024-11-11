Взятие посёлка позволит ВС РФ ударить в тыл украинским войскам в районе Успеновки.

Российская армия не прекращает своё наступление в направлении Курахово, постепенно создавая кольцо вокруг этого укрепленного города. На днях штурмовые группы достигли посёлка Дальнее, расположенного юго-восточнее Курахово. Об этом информируют российские источники.

Подразделения «Южной» группировки, движущиеся с Максимильяновки, постепенно сужают образовавшийся здесь «карман», вытесняя украинские формирования. В последнее время российские штурмовые отряды продвигались вдоль укреплений юго-восточнее Курахово и вышли к селу Дальнее с восточного направления. По предварительным данным, российским войскам удалось занять окраины населенного пункта и вступить в бой.

Ожидается, что взятие посёлка Дальнее даст возможность ударить в тыл украинской армии в районе Успеновки, части которой препятствуют наступлению войск группы «Восток» вдоль реки Сухие Ялы. После этого планируется завершить ликвидацию «кармана».

В то же время украинские источники начинают сообщать о формирующемся новом котле вокруг Курахово. На данный момент времени, подразделения группы «Центр» практически окружили город с севера, силы «Южной» группировки действуют с юго-восточной стороны, а военные из «Востока» наступают с юга. В настоящее время все поставки для гарнизона Курахово осуществляются по единственной дороге через посёлок Константинополь, расположенный на реке Волчья. Когда российские войска смогут выйти к этому маршруту, перекрытие нового котла будет завершено. Если командование ВСУ не сможет оперативно отвести свои подразделения.