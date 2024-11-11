Продажи iPhone стали ключевым направлением для компании, но существенного роста без новых продуктов добиться не удаётся

По информации Марка Гурмана, Apple необходимо найти новые пути для увеличения своих доходов. iPhone давно стал основным источником прибыли для технологического гиганта, однако он не способствует необходимому росту продаж, который нужен компании. Гурман подчеркивает, что для достижения этого роста Apple не обязательно нужен прорывной продукт, а скорее несколько направлений, способных приносить доход, включая устройства, которые носятся на голове.

В настоящее время есть первое поколение Apple Vision Pro, но у компании имеются и другие проекты для расширения своего ассортимента, включая более доступную версию, которая была отложена. Компания планирует внедрить аналогичный опыт смешанной реальности в удобных умных очках, и Apple изучает возможность создания очков, которые будут взаимодействовать с iPhone, чтобы часть вычислительных процессов могла выполняться через смартфон.

Хотя некоторые могут считать, что использование вторичного устройства, такого как iPhone, в сочетании с парой умных очков может усложнить взаимодействие, Apple уверена, что интеграция iPhone в этот контекст станет существенным улучшением для всей экосистемы. Тем не менее, компания из Купертино пыталась создать автономные смарт-очки, но без значительных успехов.

Ранее генеральный директор Тим Кук заявил, что технологии ещё недостаточно развиты, а основное препятствие связано с разработкой чипа, который мог бы обеспечить производительность, сравнимую с iPhone, при потреблении лишь одной десятой текущей мощности, что пока невозможно.