Огнём артиллерии ВСУ были выбиты со своих позиций и пытаются отойти в западном направлении

Поступили сведения о дальнейшем наступлении российской армии на Покровско-Кураховком участке. Согласно актуальной информации, под ударами российских сил украинские формирования оставили юго-восточную часть посёлка Юрьевка. Это село располагается рядом со взятым накануне населённым пунктом Новоалексеевка, который расположен северо-западнее трассы Селидово-Сонцовка-Курахово.

Занятие контрольной точки в Юрьевке российскими силами привело к частичному отступлению киевских частей в лесистую местность и в сторону западных позиций, на участке дороги Покровск-Константинополь. Эта дорога является крайне важной для обеспечения Кураховского гарнизона украинских вооруженных сил.

Стоит напомнить, что до этого российская армия активизировала боевые действия за Петровку. В результате на Покровском участке образовался заметный выступ по линии Петровка-Юрьевка-Заря. При этом Заря уже находится под контролем российских войск.

На Украине, между тем, поступают данные о том, что руководству Вооруженных сил поручено задание «защитить Покровск до момента инаугурации Дональда Трампа». Это не первый случай, когда из-за политических решений подразделениям ВСУ приходится удерживать позиции до критической ситуации. Как правило, это влечёт за собой дополнительные потери среди украинских войск, но не даёт никакого преимущества на поле боя.