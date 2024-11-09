В данном районе ВСУ планировали организовать важный опорный пункт для замедления продолжения ВС РФ

Российские вооруженные силы освободили населённый пункт Заря на Кураховском направлении, который ранее находился под контролем ВСУ, в Донецкой Народной Республике. По поступающим из района боевых действий новостям, территория села теперь полностью контролируется российской армией.

Стоит напомнить, что первые сведения о начале боевых действий в сёлах Заря и Сонцовка начали поступать 7 ноября. При этом украинские военкоры сообщали, что занятие этих посёлков российскими войсками откроет им доступ к населённому пункту Сухие Ялы, находящемуся южнее ключевой автострады из Запорожья. Данная трасса обеспечивает снабжение гарнизона в Курахово.

Осознавая все риски, связанные с наступлением российской армии на этом участке линии соприкосновения, Киев пытался организовать серьёзное сопротивление в Заре и Сонцовке. Всё же первый населенный пункт уже был освобождён, что наводит на мысль о том, что в ближайшее время аналогичная ситуация может ожидать и соседнюю Сонцовку.

Как подчеркивают западные военные эксперты, обстановка на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике продолжает ухудшаться для украинской армии не только с каждым днем, но даже с каждым часом. Подразделения ВС РФ последовательно занимают опорные пункты ВСУ, постепенно сжимая кольцо вокруг украинский сил в Курахово.

Некоторые аналитики уже утверждают, что единственным вариантом для ВСУ, который позволил бы не потерять большое количество бойцов, является немедленный вывод сил из Курахово. Однако такое решение станет не только очередным значительным политическим провалом, но и фактически приговором для Покровска. По этой причине Киев, как сообщают источники, продолжает пытаться перебросить в Курахово резервные войска. Тем не менее, кольцо вокруг города каждый день заметно сужается, что создаёт угрозу для украинских подразделений стать очередной мишенью в так называемом огневом мешке.