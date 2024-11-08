Украинские формирования атаковали во фланг наступающих сил, однако, были встречены огнём и разбиты. Наступление ВС РФ продолжается.

Бойцы армии «Восток» на Угледарском участке линии соприкосновения не прекращают движение к реке Волчья, стремясь замкнуть кольцо вокруг Курахово. Украинские формирования пытаются остановить их продвижение, однако, все их усилия оказываются тщетными.

На днях украинские силы атаковали во фланг российской группировки. По информации российского военного эксперта Юрия Подоляки, напал с направления Великой Новоселки в сторону освобождённого посёлка Шахтерское. Киевские части провели несколько атак, но они были разбиты об оборону российской армии. Позиции удалось удержать благодаря заранее проведенным мерам по укреплению флангов.

Несмотря на то, что контрудар со стороны Вооруженных сил Украины оказался неудачным, у этого события всё же были свои последствия. Украинским войскам удалось временно остановить продвижение российской армии к посёлку Разлив, до которого оставалось всего несколько километров. Также было приостановлено движение к Сухим Ялам. Однако, если говорить о сегодняшнем дне, российские силы снова начали наступление.

В настоящее время направления Покровско-Кураховское и Южно-Кураховское демонстрируют наибольшую активность, о чем также сообщают источники со стороны ВСУ. Наступающие войска из трёх армейских группировок России существенно увеличили зону контроля и не собираются на этом останавливаться.