Все они будут иметь разнообразные аксессуары под различные сценарии эксплуатации авто

Студия Unplugged Performance, славящаяся своими модификациями электромобилей Tesla, анонсировала премьеру 12 переработанных пикапов Tesla Cybertruck на выставке тюнинга SEMA-2024. Среди представленных моделей даже окажется версия, предназначенная для использования в полиции.

На основе серийных Tesla Cybertruck будут показаны разнообразные аксессуары, разработанные Unplugged Performance для этого электропикапа. В их числе могут быть мощные бамперы, комплекты для увеличения клиренса, альтернативные световые решения и колеса, а также различные навесные элементы и кузовные панели из углеродного волокна. Более того, тюнеры добавят яркие оттенки к окраске кузовов пикапов, придавая им оригинальный и выразительный вид.

Стали известны и цены на некоторые комплектующие: за бамперы придётся заплатить от 3 до 4 тысяч долларов, а комплект для поднятия клиренса на 65 миллиметров стоит 10 тысяч долларов.

Версия Cybertruck для патрульных служб была разработана командой Unplugged Up.Fit этим летом и уже привлекла внимание некоторых полицейских управлений в США, которые рассматривают возможность её приобретения. Эта модель отличается наличием проблесковых маячков, сирен, системы громкой связи и другим специализированным оборудованием.

В начале ноября ателье Waido представило свою кастомизированную версию бодикита для электрического пикапа. Этот обвес, увеличивающий ширину Cybertruck на 15 сантиметров, оценён в 8,5 тысячи долларов.