Смартфон закрыл приложение еще до полного прохождения испытаний

Данные утечек о тестировании устройств на Snapdragon 8 Elite демонстрируют весьма впечатляющие результаты. Одной из главных особенностей являются новые пользовательские ядра Oryon, которые были перенесены с процессоров Snapdragon X. Однако, есть некоторые нюансы.

Android Authority и Digital Trends провели тестирование Realme GT7 Pro, нового флагманского смартфона на Android. Устройство оснащено самым мощным чипом от Qualcomm. В процессе тестов, по информации источников, телефон испытывал значительный нагрев. Температура достигала уровня, который вызывал предупреждения о перегреве. В такие моменты флагман от Realme отключал все функции, кроме возможности совершать звонки, на несколько минут.

Повышенная температура во время проверки графического процессора, слишком сильно повлияла на Realme GT7 Pro, что привело к его неудачному прохождению стресс-теста 3DMark. Этот тест представляет собой серьезную нагрузку на графический процессор устройства, что может приводить к повышению температуры. Однако, неожиданный вылет приложения до завершения тестирования — это не нормальная ситуация. В ходе тестирования температура Realme GT7 Pro достигала отметки в 46 градусов.

Судя по всему, указанные выше проблемы скорее связаны со стресс-тестами, чем с фактическим перегревом чипа. Согласно данным тех же экспертов, проводивших стресс-тестирование, Realme GT7 Pro демонстрирует значительно лучшие результаты в других ситуациях. Устройство функционировало стабильно даже во время интенсивной игровой активности, не вызывая сбоев и не выдавая предупреждений о перегреве.

Другой смартфон на базе Snapdragon 8 Elite, Xiaomi 15 Pro, также успешно прошёл сложные игровые испытания. Устройство запускало такие игры, как Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Honor of Kings на максимальных графических настройках. Результаты показывают отличную производительность при стабильной температуре в районе 37-39 градусов в каждом случае.