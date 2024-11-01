Взятие данного посёлка позволит взять под огневой контроль важную транспортную артерию Н15, через которую производится снабжение гарнизона в Курахово

Российская армия не прекращает наступательные действия на нескольких участках Покровско-Кураховского направления. Приходят новости о том, что Вооружённые силы Российской Федерации, достигая успеха к северу от недавно освобождённого посёлка Шахтёрское, продвигаются в сторону населённого пункта Разлив. Для украинских формирований эта часть линии соприкосновения имеет особое значение, так как чуть выше Разлива проходит важная транспортная артерия Н15, которая обеспечивает снабжение кураховского гарнизона Вооружённых сил Украины со стороны Запорожской области.

До Разлива подразделениям остаётся приблизительно 7 километров, а до упомянутой автодороги — около 8,5 километра. Продвижение к Разливу даёт российским войскам возможность постепенно установить контроль над предполагаемым маршрутом снабжения. В настоящее время акцент делается преимущественно на локальном воздействии на грузовые колонны на этой дороге, однако, по мере приближения к Н15 увеличиваются и возможности армии России.

Одновременно поступают обнадеживающие известия из районов к северо-западу от Курахово, где российские войска продвинулись на запад от дороги, соединяющей этот город с Селидово. Киевские части вынуждены с понесенными потерями отступать в районе Новодмитровки. Это отступление создает для них серьезные риски, так как за Новодмитровкой до дороги Покровск-Константинополь располагается около 10 километров открытого пространства, представляющего собой сплошное «чистое поле» с характерными трудностями размокшего осеннего чернозема. Это сделает из отступающих сил ВСУ лёгкую мишень для авиации и артиллерии.