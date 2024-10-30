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Zelikman
Ryzen 7 9800X3D лишь на 3,5%-5% быстрее с включенным X3D Turbo
Заявленные ранее показатели в 35% были сильно завишены

  Gigabyte продемонстрировала новый режим X3D Turbo. Указывается, что этот режим ориентирован на распределение ядер, настройку пропускной способности, балансировку мощности компонентов и отключение SMT. Как предполагается, эти улучшения способствуют повышению производительности в играх.

  Интересно, что у компании, похоже, своеобразное понимание эмбарго от AMD. они приводят примеры с еще не предоставленным 8-ядерным Ryzen 7 9800X3D, при использовании данного режима. По информации от Gigabyte, производительность процессора вырастет примерно на 3,56%-5,01% в трех играх. Однако, это не полный перечень игр, и компания не предоставляет деталей о применяемой методологии или тестовом оборудовании. Тем не менее, они утверждают, что в любом случае наблюдается как минимум 3% увеличение игровой производительности.

  Этот показатель, безусловно, значительно меньше, чем первоначально озвученные «35%». Всё же, в защиту следует отметить, что они не предоставили пояснений о своих данных. Таким образом, можно предположить, что эксперты были правы, заподозрив, что исходные цифры были сильно завышены.

  Вероятно, это аномальное значение может быть связано с EXPO, профилями AMD DDR5 OC. Gigabyte сообщает, что внедрение X3D Turbo увеличивает скорость работы Ryzen 9 9950X примерно в пределах 7%-18%, а для Ryzen 9 7950X3D — от 8,5% до 16%.

#amd #технологии #gigabyte #ryzen 7 9800x3d #x3d turbo
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