Об этом сообщила генеральный директор AMD Лиза Су

Во время презентации финансовых результатов за третий квартал 2024 года было подтверждено, что компания готовится к выпуску нового поколения графических процессоров Radeon, которые будут основаны на архитектуре RDNA 4. Ожидается, что новая линейка получит название Radeon RX 8000, но с учетом недавних изменений в продуктовой стратегии AMD, существует вероятность появления иной схемы наименования.

Согласно информации, следующее поколение графических карт AMD Radeon с архитектурой RDNA 4 должно выйти на рынок в начале 2025 года. Главными особенностями, которые были выделены, являются «значительное» улучшение производительности при трассировке лучей и внедрение новых функций искусственного интеллекта.

Архитектура AMD RDNA 4 уже была частично раскрывена в виде SoC для PS5 Pro, обеспечивающего улучшенные показатели трассировки лучей и поддерживающего PSSR AI Upscaling. На данный момент AMD применяет традиционные подходы для масштабирования изображений, однако, в отличие от DLSS и XeSS, которые используют тензорные ядра для работы с искусственным интеллектом, AMD обновляет свои технологии FSR и Fluid Motion Frames с использованием ИИ.

«В категории «Игровой графики» выручка снизилась по сравнению с прошлым годом, поскольку мы готовимся к переходу на наши графические процессоры Radeon следующего поколения на базе архитектуры RDNA 4. Помимо значительного увеличения производительности в играх, RDNA 4 обеспечивает значительно более высокую производительность трассировки лучей и добавляет новые возможности ИИ. Мы планируем выпустить первые графические процессоры RDNA 4 в начале 2025 года» — заявила глава компании.

Согласно последним данным, AMD планирует выпустить два чипа в рамках семейства RDNA 4: более мощный Navi 48 и младший Navi 44. Оба чипа получат память GDDR6 с пропускной способностью до 20 Гбит/с.