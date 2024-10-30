Как сообщили в компании, новая технология обеспечивает контроль за состоянием устройства по 120 различным параметрам.

В пресс-службе уточнили, что если на самокате окажется больше одного человека, скорость его движения будет ограничена до пешеходной, составляющей 5 км/ч. Возврат к обычной скорости произойдет только после того, как второй пассажир сойдет и нагрузка вернется к норме. Система функционирует на основе датчиков и IoT-модуля, установленных на каждом электросамокате. Специальный алгоритм будет каждые 2 секунды мониторить ряд показателей, включая угол наклона самоката при маневрах и разницу в ускорении.

Эта технология будет собирать данные не только о текущей поездке, но и анализировать их в контексте других поездок того же пользователя. Создатели системы отметили, что алгоритм активируется только при резких изменениях. Например, если мужчина весом 85 кг решит прокатиться на самокате с тяжёлым рюкзаком, это не вызовет реакции. Однако если он возьмёт с собой ребёнка, система это выявит и уменьшит скорость транспортного средства.

В ходе тестирования данной технологии уровень точности распознавания пассажиров составил 95%. Зимой планируется продолжить модернизацию системы, а аренда обновлённых самокатов запланирована на весну 2025 года. Ранее в октябре сервис Яндекс Go сообщил о расширении своего присутствия на российском рынке. Теперь арендовать самокаты можно в Ставрополе, а в ближайшее время они станут доступны и в Астрахани.