Также есть данные, что подразделениям удалось перерезать ключевую переправу через реку Оскол

Российская армия не прекращает активные наступательные действия по всей линии соприкосновения. К Покровскому и Кураховскому участкам в последние дни добавились Купянское и Лиманское. Уже имеются результаты усилий группы «Запад» — штурмовые отряды взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило Министерство обороны в своем последнем отчёте.

Согласно информации военного ведомства, подразделения в ходе активных действий освободили посёлок Новосадовое на Лиманском направлении. Ранее этот населенный пункт не упоминался в контексте боевых действий, и его освобождение произошло довольно быстро.

На других направлениях обстановка остается относительно стабильной. В районе Купянска российские войска наращивают контроль над территорией Кругляковки, перерезав ключевую переправу через реку Оскол. На Покровском направлении российские силы берут под контроль Селидово, на Кураховском — Горняк, а в Угледарском районе ведутся бои в зоне Богоявленки. Общее продвижение продолжается и не замедляется.

Помимо этого в течение последних 24 часов средства противовоздушной обороны успешно подбили одну управляемую авиационную бомбу «Hammer», четыре реактивных боеприпаса комплекса HIMARS и 77 дронов-камикадзе.