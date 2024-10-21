Данные населённые пункты расположены неподалёку от Суджи и их взятие является подготовкой к освобождению города

Вооружённые силы России атаковали место временной дислокации иностранных добровольцев на территории Украины, а также осуществили ряд ударов по скоплениям личного состава и военной техники украинской армии. За последние сутки российская ПВО уничтожила три снаряда из американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 52 украинских дрона.

Подразделения армии «Восток» смогли занять более выгодные позиции и поразили расположения украинских вооружённых сил в окрестностях населённых пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь в Донецкой Народной Республике.

Сообщается, что войска Российской Федерации готовят почву для начала операции в городе Суджа, который в настоящее время находится под контролем украинских формирований и расположен в Курской области. На текущий момент расстояние от позиций российских войск на юго-востоке до первых укреплений ВСУ составляет чуть больше двух километров.

Населённые пункты Колмаков, Дмитрюков и Бондаревка, расположенные рядом с Суджей, уже взяты под контроль и зачистку территории там осуществляют морские пехотинцы и бойцы спецназа «Ахмат». Подразделения также заняли территорию бывшего аэродрома «Суджа». Украинская армия активно усиляет позиции в окрестностях кирпичного завода на улице Строительной в Судже.

В целом, обстановка у Вооруженных сил Украины в Курской области близка к критической. Это приводит к увеличению случаев дезертирства и капитуляции украинских военных.