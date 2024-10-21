Разработчики отказались от предложения японского гиганта. Игра выйдет как на PlayStation, так и на Xbox

Летом прошлого года корейские издания сообщили, что Sony заинтересована в получении эксклюзивных прав на Crimson Desert, новую игру, разрабатываемую компанией Pearl Abyss.

Разработчик и издатель, известный благодаря Black Desert, подтвердил эту информацию. В компании отметили, что получили от Sony предложение о временной эксклюзивности, которая бы ограничила доступность игры для Xbox. Тем не менее, Pearl Abyss приняла решение отказаться от этого предложения и выбрать самостоятельную публикацию.

Эта информация появилась на недавнем корпоративном дне Kiwoom Securities, где руководители Pearl Abyss рассказали о подробностях Crimson Desert, как сообщает финансовый блогер HPNS. Игра уже сталкивалась с многочисленными задержками. По словам разработчиков, это связано с добавлением множества игровых функций в открытый мир, что улучшает взаимодействие с окружающей средой и NPC. Игры, такие как Assassin's Creed и The Legend of Zelda, вдохновили разработчиков на создание свободы действий игрока.

Что касается искусственного интеллекта, компания Pearl Abyss сообщает, что NPC оснащены системой поведения, позволяющей им оценивать наилучшие действия в зависимости от обстоятельств. Например, если они замечают, что значительное количество их союзников уже погибло от рук игрока, они могут попытаться сохранить свою жизнь. Существуют также механизмы репутации, позволяющие игрокам играть роль героя или злодея в зависимости от их поступков. Адаптация поведения NPC также меняется в соответствии с циклом день/ночь или изменениями погоды, при этом ночью или в условиях низкой температуры NPC действуют медленнее. Pearl Abyss добавила, что использование собственного игрового движка облегчает интеграцию этих функций по сравнению с Unreal Engine 5.

Кроме того, стоит отметить, что Sony, по сообщениям, высоко оценила Crimson Desert, что, вероятно, стало причиной их предложения. Они сравнили эту игру с Ghost of Tsushima в аспектах сюжета и атмосферы.