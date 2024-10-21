По имеющимся данным, он может быть представлен в следующем году

В начале этого года появились слухи о первом в истории смартфонном чипе от компании Xiaomi. Этот процессор должен соперничать со Snapdragon 8 Gen 1 и будет производиться по технологии N4P от TSMC. Тем не менее, может оказаться, что это совершенно другой процессор, поскольку в отчете MyDrivers упоминается 3-нм смартфонный чип от Xiaomi. Судя по всему, он был изготовлен на 3-нм техпроцессе.

Хотя конкретных данных не предоставлено, предполагается, что это технология TSMC, вероятно N3E. В записи говорится, что процессор может быть готов к выходу новой линейки в следующем году. Однако, больше информации о нем на данный момент нет. Подробности о конфигурации ядер процессора, выборе ядер и графическом процессоре должны стать известны ближе к запуску.

Поскольку это продукт начального поколения, есть вероятность, что он будет оборудован стандартными ядрами Arm и графическим процессором Mali, при этом модем 5G, как сообщается, будет от UNISOC. Учитывая его средние характеристики, Xiaomi, вероятно, решит использовать этот чип в устройстве среднего класса или планшете, а не в флагманских моделях, таких как Xiaomi 16.