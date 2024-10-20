Продукция Apple, как правило, считается одной из самых надежных на рынке. Тем не менее, это не исключает наличие периодических неполадок, некоторые из которых могут быть довольно серьезными. С момента начала тестирования новой линейки iPhone 16 в сентябре, поклонники бренда выявили как нововведения, так и недостатки. По имеющимся сообщениям, некоторые устройства iPhone 16 Pro неожиданно «зависают» и перезагружаются без каких-либо видимых причин.
Сразу после релиза iPhone 16 на социальных платформах и форумах поддержки начали появляться многочисленные жалобы на эту тему. Проблемы с перезагрузкой и зависаниями чаще всего сообщаются владельцами моделей iPhone 16 Pro и Pro Max, что указывает на их большую уязвимость. Хотя не все пользователи сталкиваются с данной ошибкой, число недовольных достаточно, чтобы обратить на себя внимание.
Пользователи сообщают о том, что сенсорный экран их iPhone 16 Pro или Pro Max внезапно перестает реагировать на касания. Вскоре после этого устройство самостоятельно перезагружается. Также зафиксированы ситуации, когда телефоны могут неожиданно перезагрузиться, находясь в режиме сна. Эта проблема наблюдается на моделях iPhone 16 Pro, работающих на iOS 18/iOS 18.0.1 stable и iOS 18.1 beta. Таким образом, это, похоже, отличается от известной проблемы быстрой разрядки батареи, связанной с iOS 18.
Само присутствие ошибки на ограниченном числе устройств, не зависимо от используемой версии ПО, вызывает тревогу относительно возможных проблем с аппаратной частью. На данный момент нет официальных подтверждений этого. Некоторые пользователи утверждают, что смогли обменять свои устройства по гарантии. Однако, в некоторых случаях проблема оставалась даже на новых аппаратах.
Также стоит отметить, что не все имеющие проблемы телефоны демонстрируют их в одинаковой мере. В некоторых случаях сбои и перезагрузки происходят нечасто, а в других – до 20 раз в сутки.
Некоторые источники указывают, что восстановление заводских настроек без последующего восстановления данных из резервной копии может помочь устранить проблему. Это может свидетельствовать о том, что возможным источником неудобств является ошибка во время восстановления данных из iCloud.