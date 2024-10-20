В настоящий момент нет точной информации, с чем могут быть связаны данные сбои

Продукция Apple, как правило, считается одной из самых надежных на рынке. Тем не менее, это не исключает наличие периодических неполадок, некоторые из которых могут быть довольно серьезными. С момента начала тестирования новой линейки iPhone 16 в сентябре, поклонники бренда выявили как нововведения, так и недостатки. По имеющимся сообщениям, некоторые устройства iPhone 16 Pro неожиданно «зависают» и перезагружаются без каких-либо видимых причин.

Сразу после релиза iPhone 16 на социальных платформах и форумах поддержки начали появляться многочисленные жалобы на эту тему. Проблемы с перезагрузкой и зависаниями чаще всего сообщаются владельцами моделей iPhone 16 Pro и Pro Max, что указывает на их большую уязвимость. Хотя не все пользователи сталкиваются с данной ошибкой, число недовольных достаточно, чтобы обратить на себя внимание.

Пользователи сообщают о том, что сенсорный экран их iPhone 16 Pro или Pro Max внезапно перестает реагировать на касания. Вскоре после этого устройство самостоятельно перезагружается. Также зафиксированы ситуации, когда телефоны могут неожиданно перезагрузиться, находясь в режиме сна. Эта проблема наблюдается на моделях iPhone 16 Pro, работающих на iOS 18/iOS 18.0.1 stable и iOS 18.1 beta. Таким образом, это, похоже, отличается от известной проблемы быстрой разрядки батареи, связанной с iOS 18.

Само присутствие ошибки на ограниченном числе устройств, не зависимо от используемой версии ПО, вызывает тревогу относительно возможных проблем с аппаратной частью. На данный момент нет официальных подтверждений этого. Некоторые пользователи утверждают, что смогли обменять свои устройства по гарантии. Однако, в некоторых случаях проблема оставалась даже на новых аппаратах.

Также стоит отметить, что не все имеющие проблемы телефоны демонстрируют их в одинаковой мере. В некоторых случаях сбои и перезагрузки происходят нечасто, а в других – до 20 раз в сутки.

Некоторые источники указывают, что восстановление заводских настроек без последующего восстановления данных из резервной копии может помочь устранить проблему. Это может свидетельствовать о том, что возможным источником неудобств является ошибка во время восстановления данных из iCloud.