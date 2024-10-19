Предполагается, что цена на данное произведение искусства будет стартовать с отметки в 120 тысяч долларов

Произведение, созданное роботом, обладающим человеческими чертами, будет выставлено на продажу на престижном аукционе Sotheby's в конце этого месяца, и его стоимость, по прогнозам, составит не менее 120 000 долларов. Названная «AI God», эта работа высотой 2,1 метра изображает выдающегося ученого Алана Тьюринга, который оставил заметный след в развитии компьютерных технологий в 1950-х годах и положил начало искусственному интеллекту.

Эта тема идеальна для художницы Ai-Da, которая считается первым в мире роботом-художником, работающим в стиле ультрареализма. Тьюринг в 1952 году высказывал мнение, что машине понадобятся как минимум 100 лет, чтобы успешно пройти тест Тьюринга.

Имя данного робота восходит к Аде Лавлейс, первой программистке в истории. Ai-Da привлекала огромное внимание и часто появлялась в новостях с момента своего появления в 2019 году. Она обладает реалистичным, но причудливым человеческим лицом, стильной одеждой студентки-художника, стрижкой боб и бионическими руками, которые умеют рисовать, что делает ее похожей на персонажа из сериала «Черное зеркало».





Тем не менее, Ai-Da — это реальность, являющаяся результатом совместной работы британского арт-дилера Эйдана Меллера, компании-производителя роботов Engineered Arts и специалистов Оксфордского университета.

Она функционирует, «наблюдая» за холстом с помощью камер, встроенных в глаза, которые передают информацию в алгоритмы искусственного интеллекта. Эти алгоритмы контролируют её роботизированные руки, позволяя ей выполнять точные движения. Уникальность её техники заключается в том, что она использует не длинные мазки, а изящно рисует мелкие линии, которые постепенно складываются в целостное изображение.