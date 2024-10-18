Компания специализируется на выпуске электромобилей и гибридных авто

Производитель высококачественных электромобилей и гибридных авто, компания Avatr, начал подготовку к официальному запуску на российском рынке. Согласно информации издания Autonews, процесс создания дилерской сети уже стартовал. Avatr является частью концерна Changan, однако, в Российской Федерации планируется продажа через отдельные шоурумы, что, вероятно, подчеркивает их премиальный статус.

Источники не раскрывают, когда именно начнутся легальные продажи Avatr на территории страны. Есть вероятность, что это не произойдет в ближайшее время. О намерениях компании выйти на российский рынок стало известно более года назад, но за этот период не было сделано ни одного официального заявления по данному вопросу. Однако, учитывая, что компания уже начала создание дилерской сети, Avatr могут начать продаваться уже в следующем году.

В России активно реализуют автомобили Avatr, завезённые по серому импорту. На сегодняшний день на вторичном рынке можно найти более двухсот объявлений, касающихся как уже известных моделей 11 и 12, так и относительно новой модели 07.

В сентябре также появилась информация о том, что поставки электромобилей китайских брендов Zeekr и Lynk&Co могут получить официальный статус. При этом для этих автомобилей разрабатывается уникальный бренд: зарегистрировано название Nordcross.