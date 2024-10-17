В будущем компания всё чаще будет использовать автономные системы

Яндекс Маркет начал эксперимент по грузовым перевозкам с использованием автономного транспорта. Беспилотный грузовик успешно совершил свою первую доставку из Москвы в Тулу по федеральной трассе М-4. Этот транспорт был разработан специализированным подразделением Яндекса, занимающимся автономными технологиями, и в будущем он будет обслуживать маршрут без присутствия оператора в кабине.

Автономный грузовик основан на платформе китайского Shacman X6000 и оборудован массивом датчиков для определения своего местоположения. Электроника в реальном времени сравнивает информацию о дорожной ситуации с высокоточным картографическим обеспечением, включая разметку, инфраструктуру, ограничения по скорости и другие важные данные. Для обработки этой информации задействованы алгоритмы, основанные на машинном обучении.

Среди особенностей грузовика можно отметить наличие системы автоматической очистки сенсоров, разработанной компанией Яндекс, которая эффективно удаляет пыль и загрязнения с лидаров и камер. Также на грузовике есть дублирующие элементы управления, включая резервную тормозную систему на случай сбоя основной.

На первом этапе основная задача грузовика заключается в сборе данных — для этого он будет перемещаться как в автономном режиме, так и под контролем оператора. Собранная информация затем будет использоваться для обучения нейросетей, которые принимают участие в управлении беспилотным транспортом.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» централизованно реализуется в России с июня минувшего года. В сентябре этого года по трассе М-11 впервые проехали грузовики без операторов за рулем.