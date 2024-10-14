Цены на данную модель начинаются от 747 долларов. Самая дорогая модификация обойдется 959 долларов.

Этот смартфон изготовлен из алюминия и стекла. По всему периметру его рамка имеет плоский профиль. Дисплей представлен в формате «Quad Curved», что подразумевает микроизгибы. Другими словами, в основном он остается плоским, но края имеют изогнутую форму под 90 градусов. Внутри экрана также предусмотрено отверстие для фронтальной камеры. Рамки дисплея очень тонкие и равномерные. Задняя панель преимущественно плоская, но также имеет закругленные углы, аналогично экрану.

На задней стороне крупный модуль камеры круглой формы. Он включает три камеры, разработанные при поддержке ZEISS. Устройство предлагает 6,78-дюймовый QHD+ (2800 x 1260) LTPO AMOLED-экран. Эта панель поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, а также совместима с контентом HDR10+.

Смартфон основан на совершенно новом чипе Dimensity 9400 от MediaTek. Доступны варианты с оперативной памятью 12 ГБ и 16 ГБ LPDDR5X Ultra Pro RAM, а также модели с внутренней памятью на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Следует отметить, что возможность расширения памяти отсутствует.

Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей и представляет собой сенсор Sony LYT-818 с размером 1/1,28 дюйма, поддерживающий оптическую стабилизацию изображения. Также имеется 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2,0 и углом обзора 119 градусов. Третья камера — это 200-мегапиксельный перископический теле-макро модуль с диафрагмой f/2,67, который предлагает 3,7-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум, а также стабилизацию. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

Внутри устройства размещен аккумулятор на 6000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 30 Вт. В комплект устройства входят стереодинамики, а также телефон обладает сертификацией IP68, что обеспечивает защиту от влаги и пыли. Vivo X200 Pro имеет габариты 160,36x75,95x8,2 мм и весит 223 грамма.

Vivo X200 Pro представлен в четырех различных модификациях. Одна из моделей оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, ее цена составляет 5299 юаней — 747 долларов. Версия с 16 ГБ ОЗУ предлагается с 512 ГБ памяти, помимо этого, есть две модели с 1 ТБ памяти. Последняя из них также поддерживает спутниковую связь на территории Китая. Цены на три вышеперечисленные модели равны 5999 юаней — 846 долларов, 6499 юаней — 917 долларов и 6799 юаней — 959 долларов.