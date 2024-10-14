Со слов представителя компании, он будет энергоэффективнее, чем Apple A18

На платформе Weibo глава OnePlus, Цай Цзусюань, заявил, что компания намерена внедрить кастомный Snapdragon 8 Gen 4, который будет более энергоэффективным, чем A18 Pro. В качестве сравнения, пользователь с ником Jikanglucky сообщил, что флагманский чип от Apple, который используется в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, показывает максимальное энергопотребление в 12 Вт в тестах Geekbench 6 с результатами в одноядерном и многоядерном тестах 3701 и 9615 соответственно.

Кроме того, Snapdragon 8 Gen 4, работающий в Vivo iQOO 13, демонстрирует выдающиеся результаты в многоядерном тестировании для мобильных SoC, значительно обгоняя Apple A18 Pro. Так, OnePlus 13, ранее прошедший тестирование на Geekbench 6, продемонстрировал значения в 3236 и 10049 баллов, при этом производительные ядра работали на частоте 4,32 ГГц, а энергоэффективные — на 3,53 ГГц. Скорее всего, Qualcomm предоставила своим партнёрам возможность изменять некоторые параметры Snapdragon 8 Gen 4 для достижения лучших показателей производительности, при условии, что компании смогут контролировать уровни температуры. Упомянутые тактовые частоты достаточно высоки, но нет информации о том, насколько сильно может нагреваться чипсет, а также о его потреблении энергии.

В прошлом OnePlus периодически утверждала, будто смогла обойти Apple, однако, в ряде случаев испытывала неудачи. Останутся ли заявления представителя компания в истории или OnePlus наконец одержит долгожданный триумф, выяснится уже в ближайшие дни.