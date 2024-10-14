Данная модель получит мощный аккумулятор на 10 000 mAh и флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 3

Несколько дней назад компания Honor представила свой новый Tablet GT Pro, который будет доступен в Китае с 16 октября. Во время первого анонса было немного информации, однако, теперь бренд раскрыл ключевые характеристики своего игрового планшета. Как и предполагалось, основные спецификации схожи с моделью Honor MagicPad 2.

Tablet GT Pro получил 12,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1920x3000 пикселей и частотой отслеживания касаний 180 Гц. Этот экран аналогичен тому, что используется в MagicPad 2, выпущенном Honor в июле.

Внутри Honor Tablet GT Pro установлен процессор Snapdragon 8s Gen 3, который также используется в MagicPad 2. Хотя этот чипсет не самый мощный на рынке, он немного уступает Snapdragon 8 Gen 3, но при этом все же достаточно хорошо работает с играми.

Одной из основных особенностей Tablet GT Pro является аккумуляторная батарея. Новый игровой планшет оснащен аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Этот аккумулятор также напоминает батарею Honor MagicPad 2. Однако, официальные снимки показывают некоторые отличия, такие как различный дизайн задней панели и заметный участок, где расположена камера.

Информация о цене Tablet GT Pro пока что не раскрыта, но базовая цена MagicPad 2 составляет 2999 юаней, что эквивалентно примерно $424. Ожидается, что новый игровой планшет будет иметь схожую стартовую стоимость и, как и его аналог, вероятно, выйдет на международный рынок.