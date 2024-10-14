Оба события произойдут до конца октября





Примечательно, что компания поделилась двумя разными датами. Флагманские модели HONOR Magic7 будут официально представлены 30 октября. Обновлённая версия программного обеспечения на основе Android 15 выйдет на неделю раньше — 23 октября.

Таким образом, HONOR сначала продемонстрирует функциональные возможности своего программного обеспечения, а затем представит сами устройства. Такой подход целесообразен, поскольку одновременный запуск может отвлечь внимание от новшеств в ПО.

Важно отметить, что на первом этапе анонс состоится в Китае. Хотя ожидается, что устройства HONOR Magic7 появятся и на международных рынках, их первыми увидят именно в Китае. Это типично для HONOR и многих других крупных китайских производителей. HONOR использует слоган «Станьте свидетелем магии ИИ» для своих мероприятий по запуску. Это вполне логично, учитывая, что современный мир сосредоточен на искусственном интеллекте, который стал настоящим трендом.

Тем не менее, это не означает, что MagicOS 9.0 не предложит значительное количество функций и улучшений на базе ИИ. HONOR уже представила многие из них в MagicOS 8.0, так что можно ожидать их дальнейшее развитие в новой версии. Примечательно, что анонсы как HONOR Magic6, так и MagicOS 8.0 состоялись в январе этого года, что говорит о том, что компания активно движется вперед гораздо раньше сроков. Эта стратегия кажется направленной на прямую конкуренцию с такими брендами, как Xiaomi, OnePlus, Vivo, OPPO и другими, которые быстро выпускают свои флагманы.

Пока есть только ограниченные сведения о предстоящем запуске. Известно, что функция AI Agent впервые появится в модели HONOR Magic7. Это, по сути личный ассистент, предназначенный для упрощения повседневных задач.

На данный момент предполагается, что будут представлены два новых смартфона: HONOR Magic7 и HONOR Magic7 Pro. Информации о каждом из них пока недостаточно, однако ожидается, что модель «Pro» получит нестандартный вырез в форме таблетки на своем дисплее.