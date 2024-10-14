Значения многоядерного теста превосходят показатели OnePlus 13, при этом Snapdragon 8 Gen 4 работал с идентичной частотой.

В ближайшие дни Qualcomm, возможно, представит самый мощный чип для смартфонов в мире. С уже анонсированными конкурентами, такими как A18 Pro и Dimensity 9400, Snapdragon 8 Gen 4 будет нелегко соперничать. Тем не менее, последние результаты бенчмаркинга показывают, что SoC демонстрирует рекордные многопоточные показатели на предстоящем Vivo iQOO 13.

В ходе последнего тестирования Snapdragon 8 Gen 4, установленного на OnePlus 13, удалось набрать более 10 000 баллов в многоядерных испытаниях. В сравнении с A18 Pro от Apple, новый флагманский чип Qualcomm показал на 18% лучший результат, обойдя при этом прошлогодний A17 Pro с его 39%-ной разницей в производительности. Новый флагман, известный как iQOO 13, был замечен на Geekbench 6 с одноядерным баллом 3217 и многоядерным баллом 10 305.

Интересной особенностью данного бенчмарка является то, что ядра процессора Snapdragon 8 Gen 4 в двух разных моделях функционируют на одинаковых частотах: 4,32 ГГц и 3,53 ГГц соответственно. В сравнении с OnePlus 13, Vivo iQOO 13 демонстрирует менее впечатляющие результаты в одноядерном тестировании, однако его многоядерные показатели являются высшими, когда-либо зафиксированными у смартфонов.

С другой стороны, возможно, Vivo iQOO 13 использует более эффективную систему охлаждения, или его кастомная оболочка Android расходует меньше ресурсов, что предоставляет больше вычислительных мощностей для Snapdragon 8 Gen 4 и, как следствие, высокие многоядерные результаты. Однако, стоит отметить, что эти показатели не отражают энергопотребление чипа, и, хотя высокие результаты важны для оценки производительности, энергоэффективность также является критически значимым параметром, который нельзя игнорировать.