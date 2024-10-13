Авиация накрыла украинскую бронегруппу, движущуюся в сторону Курской области

Российские войска провели новую серию атак на объекты, расположенные на территориях, находящихся под контролем киевских властей. Есть информация, что самое большое количество ударов было осуществлено по целям в Сумской и Полтавской областях, которые являются маршрутами для переброски военных сил и ресурсов в сторону Курской области.

В одном из эпизодов российская воздушная разведка зарегистрировала движение реактивной системы залпового огня Vampire, направляющейся к границе. Беспилотник вёл наблюдение за перемещением данного комплекса. Когда РСЗО остановилась в окрестностях посёлка Кияница на трассе Сумы-Суджа, произошел точный удар. В результате, кроме уничтожения самого «Вампира», произведенного в Чехии, были также поражены его сопровождающие автомобили, а автотрал получил серьезные повреждения от разлета осколков.

Позже вечером и ночью были произведены удары по целям в Черниговской, Киевской и Харьковской областях. В основном, под огневое воздействие попали бронегруппы, которые из Харьковской области направлялись в сторону границ Курской области Российской Федерации. Там украинское руководство предпринимает попытки установить условия для удержания своих позиций.

Кроме того, цели были уничтожены на территории Черкасской области. В числе поражённых объектов оказались и энергетические установки, которые использовались для военных нужд.