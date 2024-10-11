Транспорт полностью лишен средств управления и некоторых других привычных для авто элементов

Компания Tesla анонсировала свой новый электрический автомобиль, получивший название CyberCab. Это авто предполагается как полностью автономное: у него отсутствуют традиционные элементы управления и боковые зеркала. Tesla планирует запустить массовое производство этого купе для организации сервиса такси, а также для его продажи частным лицам. Кроме того, был представлен концепт Robovan — нечто похожее на автономный автобус.

Внешний вид Tesla CyberCab во многом основан на дизайне, используемом в Cybertruck и в компактных моделях Model 3 и Model Y. Автомобиль унаследовал светодиодную оптику от пикапа, а его формы кузова напоминают самые доступные модели Tesla. CyberCab же выделяется своими оригинальными решениями: среди них двери типа «бабочка», которые открываются вперед с помощью сервоприводов, и полное отсутствие заднего стекла, что объясняется его автономной природой.

Интерьер CyberCab представлен всего двумя сиденьями, разделенными небольшим подлокотником. Характерная передняя панель и большой центральный экран здесь присутствуют, однако механизмов управления нет. Багажное отделение отделено от салона перегородкой, а также предусмотрена система беспроводной индукционной зарядки.

На презентации новинки сам Илон Маск продемонстрировал работу роботакси, заняв место на правом сиденье и совершив тестовый заезд. Глава Tesla отметил, что серийное производство CyberCab должно стартовать в 2026 году, несмотря на то что порой его оптимизм по поводу производственных сроков может быть чрезмерным. Новый двухдверный автомобиль планируется продавать по цене около 30 тысяч долларов. На мероприятии не были озвучены технические детали электрокара. Также неясны планы Tesla по разработке Robovan, напоминающего беспилотную маршрутку, но желающим представилась возможность прокатиться на этом аппарате. По словам Маска, интерьеры робовэна смогут разместить до 20 пассажиров.