Сообщается, что силовая установка транспортного средства разработана отечественными специалистами.

Новая модель оснащена водородной силовой установкой. Этот экологически чистый автомобиль способен проехать до 400 километров на одной заправке. Его максимальная грузоподъёмность составляет более 20 тонн, как сообщает пресс-служба предприятия.

Эта перспективная модель имеет полное обозначение КамАЗ-53193 «Чистогор 20». Энергетическая установка является разработкой отечественных специалистов, однако, подробных технических характеристик пока не предоставлено. Кабина модели выполнена в стиле флагманского семейства К5.





Первым представителем экологически чистых автомобилей «Чистогор» в 2021 году стал КамАЗ-53199. Этот электрический мусоровоз обладает колёсной формулой 4x2 и общей массой в 18 тонн. Он оснащён электродвигателем мощностью 333 лошадиных сил и батареей с емкостью 150 кВт*ч, которая позволяет проехать до 150 километров на одной зарядке. Максимальная скорость грузовика составляет 90 км/ч.

Проект «Чистогор» является результатом сотрудничества КамАЗа и Центра водородных технологий АФК «Система». Информация о том, когда планируется начать серийное производство данной модели, в настоящее время отсутствует. Тем не менее, название «Чистогор» было зарегистрировано на патент два года назад, что свидетельствует о наличии намерений по запуску линии экологически чистых автомобилей.