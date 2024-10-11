Новая модель оснащена водородной силовой установкой. Этот экологически чистый автомобиль способен проехать до 400 километров на одной заправке. Его максимальная грузоподъёмность составляет более 20 тонн, как сообщает пресс-служба предприятия.
Эта перспективная модель имеет полное обозначение КамАЗ-53193 «Чистогор 20». Энергетическая установка является разработкой отечественных специалистов, однако, подробных технических характеристик пока не предоставлено. Кабина модели выполнена в стиле флагманского семейства К5.
Первым представителем экологически чистых автомобилей «Чистогор» в 2021 году стал КамАЗ-53199. Этот электрический мусоровоз обладает колёсной формулой 4x2 и общей массой в 18 тонн. Он оснащён электродвигателем мощностью 333 лошадиных сил и батареей с емкостью 150 кВт*ч, которая позволяет проехать до 150 километров на одной зарядке. Максимальная скорость грузовика составляет 90 км/ч.
Проект «Чистогор» является результатом сотрудничества КамАЗа и Центра водородных технологий АФК «Система». Информация о том, когда планируется начать серийное производство данной модели, в настоящее время отсутствует. Тем не менее, название «Чистогор» было зарегистрировано на патент два года назад, что свидетельствует о наличии намерений по запуску линии экологически чистых автомобилей.