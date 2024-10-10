Захваченные ранее ВСУ территории постепенно возвращаются под контроль России

Российские вооружённые силы не прекращают борьбу за возвращение территорий, которые были захвачены украинскими формированиями в юго-западной части Курской области пару месяцев назад. На днях Министерство обороны сообщило об освобождении населённых пунктов Покровский и Новая Сорочина. В настоящее время с передовой поступают сообщения о новом успехе российских войск в Суджанском районе.

По актуальной информации, армия России увеличила огневое давление на подразделения ВСУ на левом берегу реки Суджа и нанесла удар по войскам Зеленского в селе Черкасское Поречное. На данный момент, согласно сообщениям военных корреспондентов, контроль над Черкасским Поречным уже восстановлен российскими военнослужащими. В окрестностях села продолжаются операции по зачистке территории.

Поступают сведения о новых группах украинских военных, попавших в плен к российским бойцам. Заявления большинства из них стандартны: «Схвачен на улице, насильно мобилизован, подготовку не проходил, оружием не пользовался, сдался в плен при первой же возможности».

От Черкасского Поречного до объездной дороги Суджи расстояние составляет около 7,5 километра. Со взятием под контроль указанного населённого пункта, российские вооружённые силы значительно сократили расстояние до Суджи с севера. Стоит напомнить, что ранее они также приблизились к оккупированному городу с юго-востока, от Борок, и с северо-запада, со стороны Дарьино.