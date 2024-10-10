Компания расширяет свои мощности, чтобы справиться со спросом на ИИ-оборудование

Foxconn увеличивает свои производственные мощности в Мексике, открыв новый завод, специально предназначенный для архитектуры Blackwell от Nvidia. Бенджамин Тинг, старший вице-президент Foxconn, заявил, что компания строит крупнейший в мире завод GB200, чтобы справиться с «огромным» спросом на AI-ускорители в ближайшие годы.

По информации источника в мексиканском правительстве, новый завод будет возведен в Гвадалахаре. Как крупнейший контрактный производитель электроники в мире, Foxconn была выбрана Nvidia в качестве ключевого партнера для чипа Blackwell. Председатель Foxconn Янг Лю отметил, что производственные мощности нового завода будут «чрезвычайно значительными».

Foxconn известен как основной производственный союзник Apple, выпускающий iPhone, iPad и другие устройства. На его линиях также собираются популярные продукты, включая игровые консоли PlayStation, Xbox и Switch, а также электронные книги Amazon Kindle.

Следующий этап в стратегии диверсификации Foxconn сосредоточен на искусственном интеллекте. Председатель Юнг Лю сообщил, что новые производственные мощности на заводе в Мексике будут обеспечивать выпуск современных систем охлаждения, необходимых для серверной инфраструктуры GB200.

Платформа GB200 NVL72 также будет интегрирована в будущий суперкомпьютер, который Nvidia и Foxconn собираются создать на Тайване. Проект Hon Hai Kaohsiung Supercomputing Center, представленный на Hon Hai Tech Day в начале недели, направлен на разработку высокопроизводительной вычислительной системы, способной достичь 90 экзафлопс «ИИ-продуктивности» к 2026 году.