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Zelikman
Подтверждается взятие российскими войсками посёлка Верхнекаменское в ДНР
Освобождение данного населённого пункта приближает полное окружение города Северск

  Российские вооружённые силы не прекращают наступление на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Подтверждена информация о переходе села Верхнекаменское под контроль российской армии. Данное село расположено в северной части ДНР и является последней точкой на маршруте к Северску с востока. Расстояние от Верхнекаменского до Северска составляет примерно 6 километров по прямой, что даёт возможность использовать классическую артиллерию для нанесения ударов по украинским частям в городе.

  Ситуация в этом участке развивается таким образом, что окружение Северска вскоре может быть завершено. В настоящее время российские подразделения находятся с трёх сторон вокруг этого города в ДНР. Наступательная операция также продолжается с юго-востока и юга, включая направления от населённых пунктов Переездное, Выемка и Ивано-Дарьевка.

  На данный момент основным маршрутом снабжения сил украинской армии в Северске является автодорога, подходящая со стороны Красного Лимана. Если эта дорога окажется под огневым контролем Вооружённых сил России, то судьба северского гарнизона ВСУ может повторить недавние события с угледарским гарнизоном — это приведёт к утрате возможностей для снабжения и подхода резервов, что в свою очередь завершится окружением.

  Согласно актуальным сведениям, в Северске расположено свыше 1,4 тысячи украинских военнослужащих, ещё около двух тысяч находятся в его окрестностях.

#сво #армия #бои #наступление #северск
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